Fortaleza x São Paulo: veja horário e onde assistir ao vivo

Fortaleza e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, 11, às 20h, no estádio do Castelão, no Ceará. A partida é válida pela quinta rodada do Brasileirão Série A.

A partida pode ser considerada um confronto direto entre equipes que estão na parte de cima da tabela nesse início de competição.

O Fortaleza vem de um empate fora de casa com o Corinthians, enquanto o São Paulo venceu bem o Internacional em casa.

O confronto promete ser equilibrado, apesar do Fortaleza estar seis jogos sem perder para o clube paulista. Foram três vitórias do clube cearense e três empates.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Fortaleza

O jogo desta quinta-feira às 20h entre Fortaleza x São Paulo terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

Como assistir o jogo São Paulo x Fortaleza online?

Você pode assistir a partida on-line pelo Globoplay e Amazon Prime, através de uma assinatura do Premiere.

Quais são os próximos jogos do São Paulo?

São Paulo x Corinthians - Brasileirão

Sport x São Paulo - Copa do Brasil

Quais são os próximos jogos do Fortaleza?