Fortaleza x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Fortaleza e o RB Bragantino se enfrentam neste sábado, 26 de julho, às 18h30, na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Fortaleza está na 19ª colocação com 11 pontos, após empatar com o Bahia por 1 a 1, e segue sem vencer há dez jogos. A situação do Tricolor de Aço é delicada, e a equipe busca a recuperação para se afastar da zona de rebaixamento.

O RB Bragantino, por sua vez, também vive um momento complicado, mesmo estando dentro do G4. A equipe ocupa o quarto lugar com 27 pontos, mas já acumula duas derrotas consecutivas: para o Vitória, fora de casa, e para o Flamengo, como mandante. O Massa Bruta quer vencer para se manter no topo da tabela e voltar à boa fase.

O retrospecto do confronto é equilibrado, com 15 jogos no total, sendo sete vitórias para cada equipe e apenas um empate. Quando o Fortaleza joga em casa, o Leão do Pici tem uma ligeira vantagem: quatro vitórias, três triunfos do RB Bragantino e um empate.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fortaleza x RB Bragantino pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 18h30, entre Fortaleza e RB Bragantino terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como chega o Fortaleza?

O time do técnico Renato Paiva tem dois desfalques importantes por suspensão: Lucero e Martínez, ambos após sofrerem o terceiro cartão amarelo. A expectativa é que o recém-chegado Adam Bareiro substitua Lucero no ataque.

Como chega o RB Bragantino?

O treinador Fernando Seabra tem o desfalque do goleiro Cleiton, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Flamengo. O reserva Lucão assume a posição de titular. Além disso, o zagueiro Eduardo e o atacante Henry Mosquera são desfalques devido a lesões. Seabra também pode realizar mudanças no time para controlar a carga de jogos, pois o Bragantino tem um desafio pela Copa do Brasil logo após o confronto com o Fortaleza.

Prováveis escalações de Fortaleza x RB Bragantino

Fortaleza: (Técnico: Renato Paiva) Vinicius Silvestre, Eros Mancuso, Gastón Ávila, Kuscevic e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Pochettino; Marinho, Adam Bareiro e Breno Lopes.

(Técnico: Fernando Seabra)

Lucão; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.