Fortaleza x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Fortaleza x Grêmio é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 10h49.

O Fortaleza e o Grêmio se enfrentam neste domingo, 9 de novembro, às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. O confronto é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Separados por dez pontos na tabela, o duelo tem caráter decisivo na parte inferior da classificação. O Leão do Pici ocupa a 19ª colocação, com 29 pontos, e precisa vencer para continuar sonhando com a permanência na Série A. A equipe cearense está cinco pontos atrás do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Grêmio, por sua vez, é o 14º colocado, com 39 pontos. Uma vitória fora de casa pode praticamente afastar o Tricolor Gaúcho da ameaça do Z-4. Em caso de derrota, no entanto, o time comandado interinamente por Sidnei Lobo volta a se aproximar perigosamente da zona da degola e dá novo fôlego ao adversário direto.

Onde assistir ao vivo o jogo Fortaleza x Grêmio hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 20h30, entre Fortaleza e Grêmio terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo Fortaleza x Grêmio hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes do Sportv ou Premiere.

Prováveis escalações de Fortaleza x Grêmio

  • Fortaleza – Técnico: Martín Palermo
    Brenno; Mancuso, Brítez, Avila e Bruno Pacheco; Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Bareiro.
  • Grêmio – Técnico: Sidnei Lobo (auxiliar)
    Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur (Cuéllar) e Edenilson; Alysson, Amuzu (Monsalve) e Carlos Vinícius (André Henrique).
