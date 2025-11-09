Fortaleza x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Fortaleza e o Grêmio se enfrentam neste domingo, 9 de novembro, às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. O confronto é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.
Separados por dez pontos na tabela, o duelo tem caráter decisivo na parte inferior da classificação. O Leão do Pici ocupa a 19ª colocação, com 29 pontos, e precisa vencer para continuar sonhando com a permanência na Série A. A equipe cearense está cinco pontos atrás do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
O Grêmio, por sua vez, é o 14º colocado, com 39 pontos. Uma vitória fora de casa pode praticamente afastar o Tricolor Gaúcho da ameaça do Z-4. Em caso de derrota, no entanto, o time comandado interinamente por Sidnei Lobo volta a se aproximar perigosamente da zona da degola e dá novo fôlego ao adversário direto.
Onde assistir ao vivo o jogo Fortaleza x Grêmio hoje pelo Brasileirão?
O jogo deste domingo, às 20h30, entre Fortaleza e Grêmio terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.
Como assistir online o jogo Fortaleza x Grêmio hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes do Sportv ou Premiere.
Prováveis escalações de Fortaleza x Grêmio
- Fortaleza – Técnico: Martín Palermo
Brenno; Mancuso, Brítez, Avila e Bruno Pacheco; Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Bareiro.
- Grêmio – Técnico: Sidnei Lobo (auxiliar)
Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur (Cuéllar) e Edenilson; Alysson, Amuzu (Monsalve) e Carlos Vinícius (André Henrique).
