Fortaleza x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Fortaleza e o Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 25, às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

O Leão do Pici volta a campo após sua classificação histórica para as oitavas da Copa Sul-Americana e quer retomar a boa fase também no Brasileirão. Já o Cruzeiro, embalado por bons resultados nas últimas rodadas, busca pontuar fora de casa para seguir na briga pelas primeiras posições da tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo Fortaleza x Cruzeiro hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 20h30, entre Fortaleza e Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo Fortaleza x Cruzeiro hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.