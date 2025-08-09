Esporte

Fortaleza x Botafogo: Onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A partida entre Fortaleza e Botafogo é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 09h28.

A partida entre Fortaleza e Botafogo é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado neste sábado, 9 de agosto, às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

O Fortaleza vem de um empate em 1 a 1 com o Corinthians, fora de casa, pelo Brasileirão. O Tricolor saiu na frente, mas sofreu o empate dos paulistas nos acréscimos do segundo tempo.

Por outro lado, o Botafogo, que perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 na mesma rodada, vem de vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, resultado que garantiu a vaga dos cariocas nas quartas de final da Copa do Brasil.

Atualmente, o Fortaleza ocupa a 18ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, enquanto o Botafogo está em sétimo lugar, com 26 pontos.

Onde assistir ao vivo o jogo Fortaleza x Botafogo?

A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video, às 20h30 (horário de Brasília).

Prováveis escalações de Fortaleza x Botafogo

Fortaleza (Técnico: Renato Paiva)

Vinícius Silvestre; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes.

Botafogo (Técnico: Davide Ancelotti)

Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton, Danilo e Savarino; Artur, Arthur Cabral e Montoro.

