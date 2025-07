Fortaleza x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste sábado, 19 de julho, o Fortaleza recebe o Bahia pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza.

O jogo é de suma importância para o time da casa, que busca a recuperação na competição, enquanto o Bahia luta para se manter entre os primeiros colocados.

O Fortaleza atravessa um momento difícil no campeonato, ocupando a penúltima colocação, com apenas 10 pontos. Na rodada anterior, o time sofreu uma derrota para o Ceará, o que levou à demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda, que comandava a equipe desde 2021.

Para o seu lugar, chegou Renato Paiva, ex-Botafogo, que assume o desafio de tirar o time da zona de rebaixamento. Já o Bahia, com 24 pontos, ocupa a 4ª posição e busca a vitória para seguir firme na parte de cima da tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fortaleza x Bahia pelo Brasileirão?

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere às 16h deste sábado.

Como assistir online o jogo do Fortaleza x Bahia?

Você pode acompanhar o jogo online pelo Globoplay, via transmissão do Premiere.

Prováveis escalações de Fortaleza x Bahia

Fortaleza: Magrão; Brítez, Kuscevic, Gaston Ávila e Diogo Barbosa; Martínez, Matheus Pereira e Lucas Sasha; Marinho, Lucero e Breno Lopes.

Bahia: Marcos Felipe; Santi Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor e Michel Araujo; Cauly, Erick Pulga e Luciano Rodríguez.