Fortaleza x Atlético Bucaramanga: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copa Sul-Americana

O Fortaleza e Atlético Bucaramanga se enfrentam nesta terça-feira, 13 de maio, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará. A partida é válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e terá transmissão ao vivo na ESPN e no streaming Disney+.

O Fortaleza chega embalado com boa campanha e busca a vitória em casa para se aproximar da classificação direta para as oitavas de final. O Atlético Bucaramanga, por outro lado, tenta surpreender fora de casa e ainda sonha com chances de avançar na competição. Com apoio da torcida, o Tricolor do Pici aposta na força como mandante para manter-se no topo do grupo.

Onde assistir ao vivo o jogo Fortaleza x Atlético Bucaramanga hoje pela Copa Sul-Americana?

O jogo desta terça-feira, 21h30, entre Fortaleza e Atlético Bucaramanga terá transmissão ao vivo na ESPN.

Como assistir online o jogo Fortaleza x Atlético Bucaramanga hoje?

A partida estará disponível online pelo Disney+, plataforma de streaming da Disney.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.