Fortaleza se aproxima dos 230 mil sócios-torcedores no Castelão durante o Brasileirão

Desde o início do Brasileirão, o Fortaleza realizou onze jogos em seus domínios e levou mais de 361 mil espectadores ao estádio, sendo 229 mil sócios-torcedores - o que representa uma proporção de 63,52% com relação ao total. Em números absolutos, o Leão do Pici ganha destaque ao ser o quarto time que mais contou com a presença de seus associados neste campeonato. No ranking em questão, o clube fica atrás somente de Corinthians (308 mil), Flamengo (280 mil) e Bahia (248 mil).

Com diversas ações junto aos sócios para, cada vez mais, incentivar a adesão ao programa, o Tricolor ultrapassa a marca de 42 mil apoiadores atualmente. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, destacou que o número era de 7 mil no início de sua gestão, em 2017, e que pretende chegar aos 50 mil ainda em 2023.

O mandatário também avalia os principais fatores responsáveis por engajar os torcedores para aderirem ao quadro: “É preciso, principalmente, ter um bom produto para oferecer: disputar os principais campeonatos, manter uma equipe que seja competitiva e um time que desperte no torcedor o interesse em estar presente nas partidas e contribuir mensalmente. É fundamental oferecer uma boa experiência de jogo ao sócio e contar com uma interessante rede de serviços, que é importante para que tenham descontos nos produtos sociais do clube, prioridade em eventos e descontos em empresas e produtos parceiros espalhados pela cidade”.

Media de público

No Brasileirão, o Fortaleza também se destaca pelo apoio massivo da torcida geral, com uma média de público que se aproxima dos 33 mil em jogos como mandante. O clube, aliás, tem a oitava maior média de público da competição, sendo um dos únicos nove que mantêm mais de 30 mil torcedores por partida – considerando somente os jogos disputados com público. Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, Bahia e Fluminense são os times que superam o Leão.

O próximo compromisso do Tricolor pela competição nacional é no dia 14 de setembro, contra o Corinthians, na Arena Castelão, a partir das 19h. O Timão, inclusive, também é o adversário na semifinal da Copa Sul-Americana, classificação inédita do time cearense após bater o América-MG nas quartas e o único da região nordeste a atingir tal marca.

O primeiro jogo do torneio continental acontece no dia 26/09, às 21h30, na Neo Química Arena. Já a partida de volta, que garante a vaga para a grande final, fica por recepção do Leão no dia 03/10, também às 21h30