Fortaleza e Cassino fecham maior contrato de patrocínio da história do clube

O Fortaleza Esporte Clube anuncia a casa de apostas Cassino (cassino.bet.br) como nova patrocinadora máster da equipe principal, com contrato pelos próximos dois anos, válido até dezembro de 2026.

Além de estampar a marca no principal espaço do uniforme, a Cassino também terá direito a outras propriedades, como banners, backdrops de coletivas, placas de publicidade no centro de treinamento do Laion e assinatura de conteúdo para redes sociais. Além disso promoverá ativações de publicidade em dias de jogo e realização de ações especiais junto aos torcedores e sócio torcedores.

— Anunciar o maior patrocínio da história do Fortaleza nos dá muito orgulho, mas também é um compromisso de fazer com que a marca que acreditou no clube possa continuar a crescer junto com nossa equipe. A parceria com a Cassino mostra que o Fortaleza se tornou atrativo para que grandes marcas se associem ao nosso clube em busca de uma maior e melhor visibilidade. Serão dois anos de contrato, e essa parceria nos ajudará muito a manter nosso planejamento de crescimento sustentável, montando sempre equipes competitivas, aliado a nossa torcida vibrante, aguerrida e forte, que sempre chega junto, além de nossa gestão responsável, todos fatores e combustíveis para o sucesso do tricolor nos últimos anos - pontua Marcelo Paz, CEO do Fortaleza EC SAF.

A Cassino é uma das três marcas que pertencem à Ana Gaming, empresa brasileira que, a partir da regulamentação das bets no país, em 1º de janeiro deste ano, adquiriu oficialmente junto ao Governo Federal a obtenção do direito de exploração de jogos online. Além da Cassino, o grupo também contempla as marcas 7K (7k.bet.br) e Vera (vera.bet.br).

— O anúncio desta parceria representa um divisor de águas para o mercado, pois estamos falando do maior contrato de patrocínio da história do clube, exatamente no momento em que o Fortaleza se consolida como uma referência nacional, e ao mesmo tempo em que nossas marcas alcançam patamares expressivos a partir do início da regulamentação no país. Estamos convencidos de que será uma parceria de muito sucesso, trazendo as melhores experiências e ativações ao clube e aos torcedores - celebra André Viana, CEO da Cassino.

A Cassino entra em 2025 visando consolidar sua posição de destaque no setor de jogos online e no cenário esportivo em um mercado regulado, com a expectativa de realizar mais investimentos no entretenimento e nos esportes a curto e longo prazo.