Fórmula E: final do campeonato, em Londres, teve batida, chuva e título antecipado

Quem assistiu à final do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E 2023, realizado em Londres, ficou com o coração na mão. As duas últimas corridas do ePrix, no sábado, 29, e no domingo, 30, tiveram acidentes, safety car na pista por oito voltas, e muita chuva, que atrasou o início da prova.

O britânico Jake Dennis, da Avalanche Andretti, conquistou o título da competição no sábado, na penúltima prova do campeonato. A Envision Racing foi campeã de equipes, com prêmio decidido na última corrida.

A pontuação estava embolada, e a vitória de Nick Cassady, no domingo, foi decisiva para a Envision. A diferença para a Jaguar TCS Racing, segunda colocada no placar final, foi de apenas 12 pontos. A Avalanche Andretti ficou logo atrás.

What it's all been leading up to ⚡️ Your World Champions ❤️@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/7xk6br1SJM — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 30, 2023

Nos boxes das equipes dentro do ExCel London, era possível ver o alto nível de concentração dos pilotos, justamente porque o top 3 do título de equipes foi decidido só na última corrida. O circuito foi montado com uma parte interna e outra parte externa, o que deixou a pista exposta ao clima chuvoso de Londres. Minutos antes do início da última corrida, uma forte chuva caiu sobre a capital inglesa, adiando o começo da prova em oito minutos.

Já a prova de sábado foi marcada por uma série de acidentes. Um deles, no fim da prova, fez praticamente todos os carros ficarem embolados na curva antes da reta de chegada, deixando apenas os três primeiros liberados para correr. O safety car entrou na pista, os pedaços de carros foram retirados e a prova continuou, com a vitória de Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing -- terceiro na classificação do campeonato.

Resultado do Campeonato Fórmula E 2023

Pilotos

1- Jake Dennis - Avalanche Andretti

2- Nick Cassady - Envision Racing

3- Mitch Evans - Jaguar TCS Racing

Equipes

Envision Racing

*O jornalista viajou a convite da Jaguar TCS Racing.