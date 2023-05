Fórmula 1 2023: veja onde assistir ao vivo a corrida sprint do GP da Azerbaijão

Neste domingo, 30, acontece a quarta etapa da Fórmula 1 no GP da Azerbaijão, disputada no circuito urbano de Baku, na cidade de mesmo nome. A competição volta após quase um mês de "férias". Na última corrida, em 2 de abril, Max Verstappen venceu, seguido por Lewis Hamilton.

Nesta sexta-feira, os pilotos fizeram o único treino classificatório do Grande Prêmio. Charles Leclerc largará na pole, seguido de Verstappen e Sergio Pérez, ambos da RBR. Lembrando, que neste sábado acontece a corrida sprint, onde os pilotos podem conquistar até oito pontos.

O que é a corrida sprint?

É uma corrida mais curta, onde o número de voltas equivale à distância percorrida de 100 km do circuito. A prova pode durar até 1 hora. Caso a duração da sprint ultrapasse o tempo determinado, a bandeira quadriculada será agitada ao fim da volta que sucedeu o giro no qual o prazo de 60 minutos expirou. A partir de agora, as disputas apenas cederão pontos extras aos oito mais rápidos.

Onde assistir ao vivo os treinos do GP da Azerbaijão para F1

Diferentemente dos treinos, transmitidos somente nos canais por assinatura (seja BandSports ou F1 TV, serviço de streaming que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo), a classificação e a corrida serão transmitidas pela TV aberta, na Band.

Sábado

5h30 - Classificação para a sprint (BandSports)

10h30 - Sprint (Band e BandSports)

Domingo

8h - Corrida principal - (Band e BandSports)

Veja quem são os pilotos na F1 neste ano

Neste ano, o grid terá os 20 pilotos titulares, com direito a três calouros: Oscar Piastri, Nyck de Vries e Logan Sargeant.

RBR: Max Verstappen e Sergio Pérez

Max Verstappen e Sergio Pérez Ferrari : Charles Leclerc e Carlos Sainz

: Charles Leclerc e Carlos Sainz Mercedes: Lewis Hamilton e George Russell

Lewis Hamilton e George Russell Alpine: Esteban Ocon e Pierre Gasly

Esteban Ocon e Pierre Gasly McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Lando Norris e Oscar Piastri Alfa Romeo: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Valtteri Bottas e Guanyu Zhou Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Fernando Alonso e Haas : Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg AlphaTauri: Yuki Tsunoda e Nyck de Vries

Yuki Tsunoda e Nyck de Vries Williams: Alex Albon e Logan Sargeant

Como assistir F1 online e de graça?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1