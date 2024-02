Fluminense x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Carioca

Fluminense e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, 14, às 21h30, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é pela oitava rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão do Band, BandSports e Canal GOAT (Youtube).

Na liderança da competição, o Fluminense espera manter a boa fase diante do Vasco. A equipe vem de vitória contra o Sampaio Correia na última rodada e busca a segunda vitória consecutiva.

Já o Vasco, na quarta colocação do Carioca, espera vencer para superar o Nova Iguaçu na tabela. A equipe vem de vitória contra o Audax-RJ.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense e Vasco hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre Fluminense e Vasco terá transmissão ao vivo na Band, BandSports e Canal GOAT (Youtube).

Como assistir online o jogo do Vasco hoje?

Você pode assistir a partida online através do Canal GOAT (Youtube).

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Keno e Cano

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Matheus Carvalho, Praxedes e Payet; David, Adson e Vegetti

