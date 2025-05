Fluminense x Unión Española: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Sul-Americana

O Fluminense recebe o Unión Española nesta quarta-feira, 14 de maio, às 19h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time carioca busca garantir a liderança do grupo, enquanto o Unión Española tentará surpreender fora de casa e seguir firme na competição.

Ambos os times têm objetivos claros na competição, e a partida promete ser de muita intensidade, com o Fluminense se aproveitando do apoio de sua torcida para sair com a vitória.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Unión Española hoje pela Sul-Americana?

O jogo entre Fluminense e Unión Española terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+, às 19h.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Unión Española hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+.

