Fluminense x The Strongest: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo da Libertadores

Fluminense e The Strongest se enfrentam nesta quinta-feira, 25, às 19h, no estádio Hernando Siles, na Bolívia. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Líder do grupo e 100%, o tricolor carioca se prepara para garantir a classificação para a próxima fase. Um trinfo pode colocar o Fluminense nas oitavas da Libertadores. Vindo de uma derrota dolorida para o Botafogo, onde o líder da competição foi melhor, o time das laranjeiras quer usar a competição que vem sendo absoluto para voltar a vencer.

O grande adversário do clube será a altitude. O time de Diniz terá que superar a altitude de 3.625m acima do nível do mar. Na primeira rodada, em casa, o clube venceu o gigante River Plate por 3 a 1.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fluminense x The Strongest

O jogo desta quinta-feira, às 19h, entre Fluminense x The Strongest terá transmissão na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo Fluminense x The Strongest

online?

Você pode assistir a partida online pelo aplicativo do Star+.

Quais são os próximos jogos do Fluminense?

27/05 - Corinthians x Fluminense - Campeonato Brasileiro

