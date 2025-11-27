Fluminense x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17h07.
O Fluminense e o São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, 27 de novembro, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.
O duelo é direto por uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores. O Fluminense entra em campo precisando de apenas um ponto para garantir matematicamente a classificação ao torneio continental.
A equipe comandada por Luis Zubeldía vive grande fase como mandante, com sete vitórias consecutivas no Maracanã. Com 55 pontos, o clube também briga por uma vaga direta na fase de grupos da competição.
Já o São Paulo, que venceu o Juventude na última rodada, soma 48 pontos e busca manter vivas as chances de classificação à Libertadores. O técnico Hernán Crespo terá dificuldades para escalar o time, especialmente no setor ofensivo, por conta de uma série de desfalques.
O Fluminense contará com os retornos de Lucho Acosta e Thiago Silva, preservados na rodada anterior, além do lateral Renê, que cumpriu suspensão. Ganso também pode ser relacionado para o jogo.
Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)
O jogo desta quinta-feira, 20h30, entre Fluminense e São Paulo terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do SporTV ou Premiere.