Fluminense x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Fluminense e o São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, 27 de novembro, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

O duelo é direto por uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores. O Fluminense entra em campo precisando de apenas um ponto para garantir matematicamente a classificação ao torneio continental.

A equipe comandada por Luis Zubeldía vive grande fase como mandante, com sete vitórias consecutivas no Maracanã. Com 55 pontos, o clube também briga por uma vaga direta na fase de grupos da competição.

Já o São Paulo, que venceu o Juventude na última rodada, soma 48 pontos e busca manter vivas as chances de classificação à Libertadores. O técnico Hernán Crespo terá dificuldades para escalar o time, especialmente no setor ofensivo, por conta de uma série de desfalques.

O Fluminense contará com os retornos de Lucho Acosta e Thiago Silva, preservados na rodada anterior, além do lateral Renê, que cumpriu suspensão. Ganso também pode ser relacionado para o jogo.

Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo.

São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)

Young; Ferraresi, Rafael Tolói e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Marcos Antônio (Luiz Gustavo), Bobadilla e Ferreira (Lucca); Luciano e Tapia.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x São Paulo pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, 20h30, entre Fluminense e São Paulo terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir online o jogo do Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do SporTV ou Premiere.