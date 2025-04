Fluminense x RB Bragantino: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Fluminense e RB Bragantino se enfrentam neste domingo, 6, às 16h, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela estreia do Campeonato Brasileiro e terá transmissão na Globo (para RJ, ES, MA, PB, RN, SE, AC, AP, AM, RO, RR e nas cidades de Juiz de Fora (MG), São José dos Campos (SP) e Taubaté (SP)) e no Premiere.

O Tricolor das Laranjeiras inicia sua campanha no Brasileirão com o apoio da torcida, embalado pela conquista recente da Recopa Sul-Americana. Já o Massa Bruta busca surpreender fora de casa e promete dificultar a vida do atual campeão da Libertadores.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x RB Bragantino hoje pelo Brasileirão?

Como assistir online o jogo Fluminense x RB Bragantino hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, para quem tiver acesso à transmissão da Globo, ou pelo Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.