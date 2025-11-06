Fluminense x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Fluminense e o Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira, 6, às 19h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV (YouTube) e Premiere.

Vivendo um momento irregular sob o comando do técnico Luis Zubeldía, o Tricolor venceu três e perdeu três de seus últimos seis compromissos. Apesar disso, ainda briga por uma vaga direta na próxima edição da CONMEBOL Libertadores e aposta na força do “Maraca” para reencontrar a vitória.

Já o Mirassol é uma das surpresas da competição. Invicto há cinco jogos e ocupando o 4º lugar na tabela, o time paulista segue firme na disputa por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Vale lembrar que as equipes se enfrentaram recentemente, no interior paulista, em jogo atrasado da 32ª rodada.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Mirassol hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 19h30, entre Fluminense e Mirassol terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere.

Como assistir online o jogo Fluminense x Mirassol hoje?

Você pode assistir à partida online pela CazéTV, no YouTube, ou pelo Globoplay (para assinantes do Premiere).

Prováveis escalações de Fluminense x Mirassol

Fluminense – Técnico: Luis Zubeldía Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta; Serna (Keno), Canobbio e John Kennedy.

Mirassol – Técnico: Rafael Guanaes

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques; Negueba, Alesson e Chico da Costa.