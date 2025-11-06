Esporte

Fluminense x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Fluminense x Mirassol é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15h08.

Última atualização em 6 de novembro de 2025 às 15h09.

O Fluminense e o Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira, 6, às 19h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV (YouTube) e Premiere.

Vivendo um momento irregular sob o comando do técnico Luis Zubeldía, o Tricolor venceu três e perdeu três de seus últimos seis compromissos. Apesar disso, ainda briga por uma vaga direta na próxima edição da CONMEBOL Libertadores e aposta na força do “Maraca” para reencontrar a vitória.

Já o Mirassol é uma das surpresas da competição. Invicto há cinco jogos e ocupando o 4º lugar na tabela, o time paulista segue firme na disputa por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Vale lembrar que as equipes se enfrentaram recentemente, no interior paulista, em jogo atrasado da 32ª rodada.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Mirassol hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 19h30, entre Fluminense e Mirassol terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere.

Como assistir online o jogo Fluminense x Mirassol hoje?

Você pode assistir à partida online pela CazéTV, no YouTube, ou pelo Globoplay (para assinantes do Premiere).

Prováveis escalações de Fluminense x Mirassol

Fluminense – Técnico: Luis Zubeldía Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta; Serna (Keno), Canobbio e John Kennedy.

Mirassol – Técnico: Rafael Guanaes
Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques; Negueba, Alesson e Chico da Costa.

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

