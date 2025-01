Fluminense x Maricá: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Carioca

O Fluminense e Maricá se enfrentam neste sábado, 18, às 17h, no Estádio de Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Fluminense, atual campeão da competição, busca começar a temporada com o pé direito e segue como um dos favoritos ao título. Comandado por Fernando Diniz, o Tricolor das Laranjeiras aposta em sua força coletiva e na experiência de jogadores como Marcelo e Ganso. Já o Maricá, estreante na elite do futebol carioca, espera surpreender em seu primeiro grande desafio.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Maricá hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste sábado, 17h, entre o Fluminense e Maricá terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Fluminense x Maricá hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes do Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste sábado, 17h, entre Fluminense e Maricá terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes do Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.