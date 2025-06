Fluminense x Mamelodi Sundowns: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Mundial de Clubes

O Mamelodi Sundowns enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira, 25 de junho, às 16h, no Estádio Hard Rock, em Miami, pelo Mundial de Clubes.

Com um empate ou vitória simples, o time comandado por Renato Gaúcho avança para a próxima fase do torneio, independentemente do resultado de Borussia Dortmund e Ulsan Hyundai. Caso perca para os sul-africanos, o Fluminense precisará torcer por uma derrota do Borussia Dortmund contra o Ulsan Hyundai, já eliminado da competição.

O regulamento do Mundial de Clubes estabelece critérios de desempate como confronto direto, saldo de gols, gols pró, cartões vermelhos e amarelos e sorteio, se necessário.

O Fluminense vive uma boa fase sob a direção de Renato Gaúcho, com 8 partidas invictas e um aproveitamento de 76% até agora. O time soma 12 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas sob o comando do treinador, com 33 gols marcados e 13 sofridos.

Onde assistir ao vivo o jogo do Mamelodi Sundowns x Fluminense pelo Mundial de Clubes?

O jogo entre Mamelodi Sundowns e Fluminense terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, DAZN e CazéTV, às 16h.

Quais são as prováveis escalações para o jogo entre Mamelodi Sundowns e Fluminense?

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Hércules, Nonato e Martinelli; Arias, Everaldo (Cano) e Canobbio. (Técnico: Renato Gaúcho)

Mamelodi Sundowns: Williams; Mudau, Cupido, Kelana e Lunga; Mokoena, Zwane e Allende; Lucas Ribeiro, Rayners e Matthews. (Técnico: Miguel Cardoso)

Como assistir online o jogo do Mamelodi Sundowns x Fluminense?

Você pode assistir à partida online pelo DAZN e CazéTV.