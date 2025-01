Fluminense x Madureira: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Carioca

O Madureira e Fluminense se enfrentam neste domingo, 26, às 16h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O duelo é válido pela fase de grupos do Campeonato Carioca e contará com transmissão na Band, Canal GOAT e Premiere.

Atualmente, o Madureira busca sua primeira vitória na competição, após um início complicado. Já o Fluminense, embalado por bons resultados, entra em campo como favorito e com força máxima, visando consolidar sua liderança na tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo Madureira x Fluminense hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Madureira e Fluminense terá transmissão ao vivo na Band, Canal GOAT e Premiere.

Como assistir online o jogo Madureira x Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Canal GOAT e Globoplay (assinantes do Premiere).

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.