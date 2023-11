Fluminense x LDU: como será a Recopa, que pode servir de revanche para o tricolor

Ao ser campeão da Libertadores, o Fluminense ganhou a chance de revanche contra o LDU. O time equatoriano venceu Copa Sul-Americana, na semana passada, em final contra o Fortaleza. Em fevereiro do ano que vem, os campeões se enfrentam na Recopa.

Serão dois confrontos. A Conmebol marcou as partidas para os dias 21 e 28 de fevereiro, duas quartas-feiras. Tradicionalmente o primeiro jogo é na casa do campeão da Sul-Americana e o segundo na casa do vencedor da Libertadores. Ao se manter essa lógica, o Fluminense jogará a segunda partida no Maracanã.

A Conmebol ainda não divulgou qual será a premiação. Mas em 2023, o Independente Del Valle, do Equador, levou R$ 9,4 milhões; enquanto o Flamengo, que perdeu a disputa, ficou com R$ 4,7 milhões.

O confronto será a chance de o Fluminense enfrentar novamente o seu algoz em duas finais. Uma delas, em 2008, foi a final da Libertadores, talvez a derrota mais dolorosa da história dos tricolores.

Na ocasião, a final da Libertadores ainda era disputada em duas partidas. No primeiro jogo, em Quito, a LDU venceu por 4 a 2. Na partida de volta, no Maracanã, o Fluminense fez 3 a 1. Como gol fora de casa não era critério, a partida foi para a prorrogação e depois pênaltis.

Nos pênaltis, três dos principais jogadores do Fluminense perderam as cobranças, Conca, Thiago Neves e Washington. Cevallos, goleiro do LDU, foi o destaque e as cobranças terminaram em 3 a 1 para o time do Equador.

No ano seguinte, as equipes voltaram a se encontrar na final da Sul-Americana. O tricolor voltou a perder no Equador, desta vez por 5 a 1. Na volta, venceu, mas não foi suficiente pra reverter o placar acumulado. O jogo no Maracanã terminou 3 a 0.