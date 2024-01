Fluminense x Grêmio São-Carlense: onde assistir, horários e escalações pela Copinha

O Fluminense e Grêmio São-Carlense (SP) se enfrentam nesta terça-feira, 09, às 17h, no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos, interior de São Paulo. A partida é válida pela Copa São Paulo de Futebol Junior.

Pelo grupo 13 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024, São-Carlense e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, 9, às 17h, no Estádio Luiz Augusto de Oliveira, localizado em São Carlos, interior de São Paulo. Enquanto o Tricolor carioca já assegurou sua vaga na próxima fase da competição, os anfitriões do grupo jogam em busca da continuidade no torneio.

O São-Carlense ocupa a segunda posição, tendo registrado dois empates até o momento. Nesse contexto, apenas uma vitória garantirá completamente a presença do São Carlos na fase seguinte. Em caso de empate, a equipe precisará torcer para que o confronto entre Lagarto e São Raimundo termine sem um vencedor, para manter suas chances vivas.

Com cinco títulos conquistados na história da competição, o Fluminense não ergue a taça da Copinha desde 1989, embora tenha se estabelecido como uma das principais fontes de revelação de talentos no futebol brasileiro desde então. Por outro lado, esta é apenas a terceira participação do São-Carlense na história da Copa São Paulo.

Provável escalação do Fluminense

Álvaro; Julio Fidelis, Davi Schuindt, Gustavo Cintra , Léo Jance; Freitas, Fábio, João Lourenço, Agner, Riquelme Felipe; Kelwin.

Técnico: Caio.

Provável escalação do Grêmio São-Carlense

João Victor; Juan Lopes, Paulo, Pedro Manoel, Mayke; Nicolas, Guilherme Luiz, Luis Felipe, Fellipe; Francisco, Kaynan.

Técnico: Lucas Cordeiro.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense pela Copinha?

O jogo desta terça-feira, às 17h, entre Fluminense x Grêmio São-Carlense (SP) terá transmissão ao vivo no Sportv e Globoplay.

Como assistir online o jogo do Fluminense?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.