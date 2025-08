Fluminense x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Fluminense e Grêmio se enfrentam neste sábado, 2 de agosto, às 21h, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida será marcada por uma disputa acirrada, já que apenas três pontos separam as duas equipes na tabela. O Fluminense, em 12º lugar, tem 20 pontos e vem de uma vitória importante sobre o Internacional na Copa do Brasil, mas, no Brasileirão, não vive grande fase, com quatro derrotas no retorno ao campeonato.

Já o Grêmio, com 17 pontos e ocupando a 15ª posição, está em busca da recuperação, após oscilar entre derrotas e empates. O time de Mano Menezes vem de uma vitória sobre o Fortaleza e tenta manter a confiança para a partida.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Grêmio hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 21h, entre Fluminense e Grêmio terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo Fluminense x Grêmio hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

Escalações prováveis para o jogo Fluminense x Grêmio

Fluminense (Técnico: Renato Gaúcho):

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel (Thiago Santos), Guga (Renê/Fuentes); Hércules, Martinelli e Nonato (Lima); Canobbio, Serna e Cano (Everaldo).

Grêmio (Técnico: Mano Menezes):