Fluminense x Grêmio: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão Feminino

O Fluminense recebe o Grêmio nesta sexta-feira, 6 de junho, às 15h, pelo Brasileirão Feminino. A partida, que será realizada no Estádio Moça Bonita, em Bangu (RJ), será transmitida ao vivo pelo Sportv e Globoplay.

Ambas as equipes chegam ao confronto em um momento delicado na tabela. O Fluminense ocupa a 11ª posição com 14 pontos, enquanto o Grêmio está logo acima, na 10ª colocação, com 15 pontos. A vitória é fundamental para as duas equipes, que ainda sonham com a zona de classificação. O Bragantino, que atualmente ocupa a última vaga do G-8, tem 16 pontos, ou seja, o time vencedor desta partida poderá se aproximar dos primeiros lugares.

O jogo será realizado com portões abertos, ou seja, não será necessário adquirir ingressos para acompanhar a partida no estádio.

O jogo entre **Fluminense (F) e Grêmio (F)** terá transmissão ao vivo pelo **Sportv** e **Globoplay**, às 15h.

