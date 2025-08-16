Fluminense x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Fluminense e Fortaleza se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, às 16h, no Maracanã. O jogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Os times chegam em momentos distintos da temporada. Enquanto o Tricolor Carioca, atualmente em 9º lugar, busca se reaproximar do G6 e manter a sequência de invencibilidade, o Leão do Pici está em 18º e precisa encerrar o jejum de vitórias para ganhar fôlego na briga contra o rebaixamento.

O Fluminense tem três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos que disputou. Nesse período, o time conquistou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e uma vantagem nas oitavas da Sul-Americana, após vencer o América de Cali por 2 a 1 na Colômbia.

Já o Fortaleza busca uma retomada na temporada. Com apenas uma vitória nos últimos 15 jogos, o Leão foi eliminado da Copa do Brasil pelo Retrô e segue vivo na Libertadores, empatando sem gols na ida das oitavas de final contra o Vélez Sarsfield.

No Brasileirão, o Fortaleza tem 15 pontos e apenas três vitórias, com a segunda pior campanha como visitante. Sob o comando de Renato Paiva há seis jogos, a equipe venceu apenas uma vez, mas vem de uma goleada sofrida para o Botafogo na rodada passada.

Prováveis escalações:

Fluminense (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Manoel, Thiago Santos e Renê; Bernal, Martinelli e Lima (Nonato); Canobbio, Serna e Everaldo (Cano).

Fortaleza (Técnico: Renato Paiva)

Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Martínez e Lucca Prior (Kervin Andrade); Marinho, Deyverson e Breno Lopes.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Fortaleza?

O jogo entre Fluminense e Fortaleza, neste sábado, 16 de agosto, às 16h, terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Fortaleza?

Você pode assistir à partida online pelo Premiere.