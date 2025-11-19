Fluminense x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Fluminense entra em campo pressionado pela necessidade de somar pontos para permanecer na briga por uma vaga na Libertadores de 2026.

A equipe comandada por Luis Zubeldía soma 51 pontos e vem de um empate sem gols com o Cruzeiro, no Mineirão. A principal novidade para o clássico é o retorno de Martinelli, que cumpriu suspensão e deve reassumir posição no meio-campo.

Já o Flamengo vive um momento positivo. A equipe, agora sob o comando de Filipe Luís, alcançou a liderança após a vitória sobre o Sport e chegou aos 71 pontos, três a mais que o Palmeiras. Invicto há cinco rodadas, com três vitórias e dois empates, o Rubro-Negro busca manter o ritmo antes da decisão da Libertadores, marcada para o dia 29, em Lima.

Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo (John Kennedy).

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, João Victor (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Saúl (Jorginho) e Everton Cebolinha (Wallace Yan); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 21h30, entre Fluminense e Flamengo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do Premiere.