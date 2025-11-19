Esporte

Fluminense x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Fluminense e Flamengo é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 14h06.

Tudo sobreFluminense
Saiba mais

O Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Fluminense entra em campo pressionado pela necessidade de somar pontos para permanecer na briga por uma vaga na Libertadores de 2026.

A equipe comandada por Luis Zubeldía soma 51 pontos e vem de um empate sem gols com o Cruzeiro, no Mineirão. A principal novidade para o clássico é o retorno de Martinelli, que cumpriu suspensão e deve reassumir posição no meio-campo.

Já o Flamengo vive um momento positivo. A equipe, agora sob o comando de Filipe Luís, alcançou a liderança após a vitória sobre o Sport e chegou aos 71 pontos, três a mais que o Palmeiras. Invicto há cinco rodadas, com três vitórias e dois empates, o Rubro-Negro busca manter o ritmo antes da decisão da Libertadores, marcada para o dia 29, em Lima.

Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

  • Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo (John Kennedy).

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

  • Rossi; Emerson Royal, João Victor (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Saúl (Jorginho) e Everton Cebolinha (Wallace Yan); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 21h30, entre Fluminense e Flamengo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do Premiere.

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

Acompanhe tudo sobre:FluminenseBrasileirãoAgenda de jogos

Mais de Esporte

Palmeiras x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Restam 6 vagas na Copa: veja quais países ainda podem se classificar

Jogos de hoje, quarta-feira, 19 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Copa do Mundo 2026: 42 seleções já estão classificadas; veja quais

Mais na Exame

Brasil

Como fica a previsão do tempo no RJ neste feriado?

ESG

COP30: pequenos negócios aderem à transição para economia mais sustentável

Esporte

Restam 6 vagas na Copa: veja quais países ainda podem se classificar

Casual

A Tudor apresenta relógio Ranger menor e com mostrador cor de areia