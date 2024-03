Fluminense x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Carioca

O Fluminense e Flamengo se enfrentam neste sábado, 9, às 21h, Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela semifinal do Campeonato Carioca e terá transmissão do Canal GOAT (Youtube)

O confronto clássico que tem decidido as últimas quatro finais do Campeonato Carioca promete emoções, com o Fluminense enfrentando um desafio de 11 jogos sem vitórias em clássicos, enquanto o Flamengo, desde a chegada de Tite, permanece invicto nesses duelos.

O Fluminense, jogando em casa nesta primeira partida da semifinal, almeja mais uma vez chegar à final no início da temporada. Após uma montanha-russa de experiências recentes, com a conquista notável da Recopa Sul-Americana seguida de uma derrota com equipe reserva contra o Botafogo na última rodada da Taça Guanabara, os Tricolores agora estão determinados a se recuperar. Enfrentando uma série de jogos desgastantes contra adversários de peso como Flamengo, Botafogo e duas partidas contra a LDU, a equipe teve uma semana completa para se recuperar e se manter firme na busca pelo tão desejado Tricampeonato Carioca.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense e Flamengo hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste sábado, às 21h , entre Fluminense e Flamengo terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (Youtube).

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Alexsander e Ganso; Keno, Jhon Arias e Germán Cano.

Técnico: Fernando Diniz.

Provável escalação do Flamengo

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Matías Viña); Erick Pulgar, Nicolás de la Cruz (Igor Jesus) e Giorgian De Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo (Bruno Henrique) e Pedro.