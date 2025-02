Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Carioca

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste sábado, 8, às 16h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O clássico carioca é válido pelo Campeonato Carioca e terá transmissão na Globo, Sportv e Premiere.

O Tricolor das Laranjeiras entra em campo buscando consolidar sua campanha no estadual, enquanto o Rubro-Negro, embalado, tenta manter a liderança da competição. O duelo marca mais um capítulo da rivalidade entre as equipes, que pode ser decisivo na briga pelo título.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Flamengo hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste sábado, às 16h30, entre Fluminense e Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo Fluminense x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste sábado, às 16h30, entre Fluminense e Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.