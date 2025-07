Fluminense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Fluminense recebe o Cruzeiro nesta quinta-feira, 17 de julho, às 19h30, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em 7° lugar, o Tricolor tem duas partidas a menos em relação à Raposa, que é um dos times mais regulares da competição. Com 20 pontos, o Fluminense busca encostar no bloco de cima da tabela em caso de vitória.

Por outro lado, o Cruzeiro chega embalado após uma vitória de 4 a 1 sobre o Grêmio no Mineirão e não perde no Brasileirão desde abril, quando foi derrotado pelo Red Bull Bragantino. O time de Leonardo Jardim está brigando ponto a ponto com o Flamengo pela parte de cima da tabela e entra em campo com confiança.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Cruzeiro hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Fluminense e Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Premiere, às 19h30.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Cruzeiro hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Thiago Silva, Freytes e Ignácio; Samuel Xavier, Nonato, Bernal, Martinelli e Renê; Arias e Cano.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.