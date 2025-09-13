Fluminense x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Hoje, às 21h, o Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, em um confronto decisivo pela Série A do Campeonato Brasileiro 2025.

Jogando em casa, o Fluminense entra em campo em busca de mais três pontos para consolidar sua trajetória positiva na competição e seguir subindo na tabela. O time, comandado por seu técnico, aposta na força de seu elenco para continuar brigando por posições de destaque.

Por outro lado, o Corinthians chega à partida precisando de uma vitória para reagir no campeonato. A equipe paulista busca se recuperar da fase instável e deixar a zona de dificuldades, com o foco em voltar à disputa por lugares mais altos na tabela.

Possíveis escalações de Fluminense e Corinthians

As duas equipes entram em campo com escalações ajustadas para o duelo. O Fluminense deve começar a partida com:

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lima; Arias, Canobbio e Cano.

Enquanto o Corinthians deve escalar:

Donelli; Matheuzinho, Ramalho, Cacá e Bidu; Carrillo, Raniele, Martínez e Bidon; Depay e Yuri Alberto.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians x Fluminense hoje pelo Brasileirão?

Para os torcedores que não puderem estar presentes no Maracanã, a partida será transmitida ao vivo pela Record.

Onde assistir online o jogo do Corinthians x Fluminense hoje pelo Brasileirão?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, que retransmite os jogos do Premiere, outra opção é a CazéTV.