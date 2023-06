Fluminense x Bragantino hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Fluminense e Bragantino se enfrentam neste domingo, 4, às 16h, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela nona rodada do Brasileirão.

A partida entre Fluminense e Bragantino será disputada por dois times em situações opostas em relação ao histórico de jogos. O Flu, na 8º posição da tabela, chega após duas derrotas consecutivas, uma contra o Corinthians por 2 a 0, pelo Brasileirão, e outra contra o Flamengo, também por 2 a 0, pela Copa do Brasil.

Já o Bragantino, na 10ª posição, deve entrar no gramado após duas vitórias, uma contra o Athletico-PR, por 2 a 0, e outra contra o Santos, por 2 a 0, pela Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fluminense x Bragantino hoje?

O jogo deste domingo às 16h entre Fluminense e Bragantino terá transmissão ao vivo no Premiere e pela TV Globo.

Como assistir o jogo do Fluminense x Bragantino online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo

Quais são os próximos jogos do Fluminense?