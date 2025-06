Fluminense x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalação pelo Mundial de Clubes Fifa 2025

A partida entre Fluminense e Borussia Dortmund acontece nesta terça-feira, 17 de junho, às 13h, no MetLife Stadium, em East Rutherford, válido pelo Mundial de Clubes Fifa 2025. O Fluminense vem de uma importante vitória por 2x0 sobre o Internacional, fora de casa, pelo Brasileirão, onde ocupa atualmente a 6ª posição.

O Tricolor vive uma excelente fase, com uma sequência de seis partidas de invencibilidade, sendo cinco vitórias e um empate. Agora, a equipe tenta surpreender o poderoso Borussia Dortmund na disputa do Mundial. O time também está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, onde enfrentará novamente o Internacional, e nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, aguardando adversário dos playoffs.

O Fluminense garantiu sua vaga no Super Mundial de Clubes ao conquistar a Copa Libertadores de 2023, vencendo o Boca Juniors por 2x1 na final.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Borussia Dortmund pelo Mundial de Clubes?

O jogo entre Fluminense e Borussia Dortmundserá transmitido ao vivo no SporTV e Globoplay, às 13h.

Prováveis escalações

Fluminense

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Fuentes (Renê); Hércules, Martinelli e Nonato; Arias, Everaldo e Serna. Técnico: Renato Gaúcho.

Borussia Dortmund

Kobel; Süle, Anton e Bensebaini; Ryerson, Pascal Groß (Jobe Bellingham), Nmecha e Svensson; Brandt, Adeyemi e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Borussia Dortmund?

Você pode assistir à partida online pela Globoplay.