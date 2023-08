Fluminense x Argentinos Juniors hoje, terça, 8, pela Libertadores; veja horário e onde assistir

Fluminense e Argentinos Juniors se enfrentam nesta terça-feira, 08, às 19h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é o jogo de volta pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

A partida de hoje define quem vai avançar para a próxima fase, quartas de final, da Copa Libertadores. O time anfitrião, Fluminense, está em uma boa fase, além de conseguir o embate no jogo de ida após sair perdendo por 1 a 0 em Buenos Aires, o Tricolor Carioca está em 3º lugar no Brasileirão com duas vitórias consecutivas. O time argentino também está em uma boa fase vencendo três das últimas quatro partidas, entre campeonato argentino e copa argentina.

O Fluminense entra em campo com alguns desfalques, sendo o principal o zagueiro Marcelo que foi expulso na partida de ida após uma falta em cima do zagueiro argentino Luciano Sánchez. Além de Marcelo, o Tricolor carioca entra sem Jorge e Alexsander (ambos lesionados); Manoel (suspenso por suspeita de doping); Vitor Mendes (afastado)

O Argentino Juniors também entra em campo com diversos desfalques dentre eles está Alexis Arias (suspenso), Gabriel Ávalos, Luciano Sánchez, Facundo Ferreyra e Lucas Ambrogio (todos lesionados).

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fluminense x Argentinos Juniors hoje?

O jogo desta terça-feira às 19h entre Fluminense e Argentinos Juniors terá transmissão ao vivo na Paramount+.

Como assistir o jogo do Fluminense x Argentinos Juniors online?

A partida será transmitida pela Paramount+.

Quais são os próximos jogos do Fluminense ?