Fluminense x América de Cali: Onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Repórter
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 06h00.
Fluminense e América de Cali se enfrentam nesta terça-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pelo SBT, +SBT e Paramount+.
O Tricolor tem a vantagem do empate para se classificar. Já os colombianos precisam vencer por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis ou ganhar por dois ou mais gols de vantagem para avançar. O Fluminense chega embalado para este jogo, pois venceu por 2 a 1 o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro no sábado.
O América de Cali, por sua vez, vem de derrota pelo Campeonato Colombiano. A equipe foi superada por 2 a 1 pelo Deportivo Pereira na última quinta-feira e ocupa a 18ª posição no campeonato local, com quatro pontos.
A partida entre Fluminense e América de Cali, nesta terça-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo SBT, +SBT e Paramount+.
Você pode assistir à partida online pelo +SBT ou Paramount+ no aplicativo ou site.
Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Juan Freytes, Renê, Hércules, Martinelli, Nonato, Kevin Serna, Everaldo e Agustín Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho
América de Cali: Jorge Soto, Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, David Mina, Rafael Carrascal, Sebastián Navarro, Josen Escobar, Jan Lucumí, Luis Ramos e Cristian Barrios. Técnico: Diego Raimondi