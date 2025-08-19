Esporte

Fluminense x América de Cali: Onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

A partida entre Fluminense e América de Cali é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 06h00.

Fluminense e América de Cali se enfrentam nesta terça-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pelo SBT, +SBT e Paramount+.

O Tricolor tem a vantagem do empate para se classificar. Já os colombianos precisam vencer por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis ou ganhar por dois ou mais gols de vantagem para avançar. O Fluminense chega embalado para este jogo, pois venceu por 2 a 1 o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro no sábado.

O América de Cali, por sua vez, vem de derrota pelo Campeonato Colombiano. A equipe foi superada por 2 a 1 pelo Deportivo Pereira na última quinta-feira e ocupa a 18ª posição no campeonato local, com quatro pontos.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x América de Cali?

A partida entre Fluminense e América de Cali, nesta terça-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo SBT, +SBT e Paramount+.

Como assistir online o jogo Fluminense x América de Cali?

Você pode assistir à partida online pelo +SBT ou Paramount+ no aplicativo ou site.

Prováveis escalações de Fluminense x América de Cali:

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Juan Freytes, Renê, Hércules, Martinelli, Nonato, Kevin Serna, Everaldo e Agustín Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho

América de Cali: Jorge Soto, Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, David Mina, Rafael Carrascal, Sebastián Navarro, Josen Escobar, Jan Lucumí, Luis Ramos e Cristian Barrios. Técnico: Diego Raimondi

