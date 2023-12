Fluminense x Al-Ahly: onde assistir ao vivo, horários e escalações do jogo pelo Mundial de Clubes

Fluminense e Al-Ahly se enfrentam nesta segunda-feira, 18, às 15h, no estádio King Abdulah Sports City, em Jihad, na Arábia Saudita. A partida é válida pela semifinal do Mundial de Clubes 2023.

Estreando na competição, o Fluminense entra em campo pela primeira vez na história do Mundial. A equipe vem embalada após título diante do Boca Juniors e boa campanha no Brasileirão, terminando em sétimo colocado.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz deve entrar com a mesma equipe da decisão da Libertadores. A dúvida era para o lateral Samuel Xavier, que tinha sofrido uma lesão no joelho dia 22 de novembro, porém se recuperou e deve ser titular.

Do outro lado, os veteranos de Mundial, Al-Ahly, buscam sua primeira final na história. Os campeões africanos eliminaram a equipe anfitriã, Al-Ittihad e chegam embalados para o jogo.

Escalação do Fluminense contra o Al-Ahly

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Escalação do Al-Ahly contra o Fluminense

El-Shenawy; Hany, Yasser Ibrahim, Abdelmonem e Maâloul; Ateya, Ashour e Dieng (Kouka); Percy Tau, Kahraba e El-Shahat

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense hoje pelo Mundial de Clubes

O jogo desta segunda-feira, às 15h, entre Fluminense x Al-Ahly terá transmissão ao vivo na TV Globo, Globoplay/Ge e Cazé TV

Que horas é o jogo do Fluminense hoje?

O jogo entre Fluminense x Al-Ahly é às 15h e será transmitido na TV Globo, Globoplay/Ge e Cazé TV

Como assistir online o jogo Fluminense x Al-Ahly hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay e Cazé TV.

Qual é o próximo jogo do Fluminense ?

Caso vença o Al-Ahly, o Flu entra em campo no dia 18 de dezembro pela grande final.