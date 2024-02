Flamengo x Volta Redonda: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Carioca

Flamengo e Volta Redonda se enfrentam neste sábado, 10, às 16h, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela oitava rodada do Cariocão.

Após vencer o Botafogo na última rodada, o Rubro Negro entra em campo buscando manter a sequência. A equipe está na terceira colocação do Cariocão, dois pontos abaixo do vice Nova Iguacu.

Do outro lado, o Volta Redonda tenta retormar as vitórias depois do empate com o Bangu na última rodada. A equipe ocupa a nona colocação.

Provável escalação do Flamengo

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Varela; Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta; Cebolinha e Pedro

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste sábado, às 16h , entre Flamengo e Volta Redonda terá transmissão ao vivo no Band, BandSports e Canal GOAT (Youtube).

Como assistir online o jogo do Flamengo hoje?

Você pode assistir a partida online através do Canal GOAT pelo YouTube.

Qual é o próximo jogo do Flamengo ?