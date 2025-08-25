Esporte

Flamengo x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Flamengo x Vitória é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09h58.

O Flamengo e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira, 25 de agosto, às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

Líder isolado do Brasileirão com 43 pontos, o Flamengo chega confiante após eliminar o Internacional e avançar às quartas de final da Libertadores.

A equipe de Filipe Luís tenta ampliar a vantagem na ponta da tabela, já que o Cruzeiro, vice-líder, soma 41 pontos. O Rubro-Negro tem apenas um desfalque: o volante Erick Pulgar, que se recupera de cirurgia no pé direito.

Do outro lado, o Vitória vive situação delicada. O time de Fábio Carille entrou na zona de rebaixamento depois de empatar por 2 a 2 contra o Juventude, no Barradão, desperdiçando vantagem de dois gols. Sem vencer há cinco partidas, a equipe baiana tenta surpreender no Maracanã para reagir na competição.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x Vitória hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta segunda-feira, às 21h, entre Flamengo e Vitória terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

Como assistir online o jogo do Flamengo x Vitória hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, que retransmite os jogos do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações

Flamengo (Técnico: Filipe Luís): Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.

Vitória (Técnico: Fábio Carille): Lucas Arcanjo; Lucas Braga (Edu), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller (Willian Oliveira), Pepê e Ronald (Aitor Cantalapiedra); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

