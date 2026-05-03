Flamengo x Vasco: que horas e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Flamengo e Vasco vão se enfrentar neste domingo, 3, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida está marcada para às 16h (horário de Brasília).

Pelo Brasileirão, o Vasco não vence o Flamengo desde 2015. Considerando todas as competições, a última vitória sobre o rival foi em 2023.

Como chegam Flamengo e Vasco?

Vice-líder do campeonato, o Flamengo tenta reduzir a diferença do Palmeiras. A equipe vem de empate por 1 a 1 com o Estudiantes, pela Libertadores, mas acumula uma sequência de oito jogos de invencibilidade.

Para o clássico, Arrascaeta, Paquetá, Pulgar e Carrascal estão fora.

Já o Vasco chega com três vitórias nos últimos quatro jogos, embalado por partidas no Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

A equipe ocupa a 13ª posição no Brasileirão, com 16 pontos em 13 partidas.

Que horas assistir à Flamengo x Vasco?

A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, neste domingo, 3.

Onde assistir à Flamengo x Vasco?

O jogo será transmitido pela TV Globo, Premiere e ge tv.

Prováveis escalações

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Luiz Araújo (De la Cruz); Plata, Lino e Pedro.

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Piton; Barros, Thiago Mendes; Rojas, Adson e Andrés Gómez; Spinelli.