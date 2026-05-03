Flamengo x Vasco: que horas e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Flamengo: equipe enfrenta o Vasco neste domingo, 3, no Maracanã (Rodrigo Valle/Getty Images)
Repórter
Publicado em 3 de maio de 2026 às 15h19.
Última atualização em 3 de maio de 2026 às 15h26.
Flamengo e Vasco vão se enfrentar neste domingo, 3, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.A partida está marcada para às 16h (horário de Brasília).
Pelo Brasileirão, o Vasco não vence o Flamengo desde 2015. Considerando todas as competições, a última vitória sobre o rival foi em 2023.
Vice-líder do campeonato, o Flamengo tenta reduzir a diferença do Palmeiras. A equipe vem de empate por 1 a 1 com o Estudiantes, pela Libertadores, mas acumula uma sequência de oito jogos de invencibilidade.
Para o clássico, Arrascaeta, Paquetá, Pulgar e Carrascal estão fora.
Já o Vasco chega com três vitórias nos últimos quatro jogos, embalado por partidas no Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.
A equipe ocupa a 13ª posição no Brasileirão, com 16 pontos em 13 partidas.
A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, neste domingo, 3.
O jogo será transmitido pela TV Globo, Premiere e ge tv.
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Luiz Araújo (De la Cruz); Plata, Lino e Pedro.
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Piton; Barros, Thiago Mendes; Rojas, Adson e Andrés Gómez; Spinelli.