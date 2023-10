Flamengo x Vasco: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo, 22, às 16h, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão Série A.

Após vencer o Cruzeiro no meio de semana, o Flamengo espera sua segunda vitória consecutiva sob o comando do técnico Tite. A equipe está na terceira colocação, dois pontos a menos que o RB Bragantino.

Já o Vasco continua na luta para se livrar da zona de rebaixamento. O Cruz Maltino venceu o Fortaleza na última rodada e ocupa a 16ª colocação com a mesma pontuação que o Santos, primeiro da zona.

Escalação do Flamengo contra o Vasco

Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro

Escalação do Vasco contra o Flamengo

Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes, Payet, Gabriel Pec e Vegetti

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Flamengo x Vasco terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir online Flamengo x Vasco hoje?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Flamengo ?

25/10 - Grêmio x Flamengo - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Vasco ?