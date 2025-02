Flamengo x Vasco: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Carioca

O Flamengo e Vasco se enfrentam neste sábado, 15, às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelo Campeonato Carioca e terá transmissão na Globo, Sportv e Premiere.

O Flamengo busca uma vitória para seguir na briga pela liderança do Cariocão, enquanto o Vasco entra em campo para tentar surpreender o rival e melhorar sua posição na tabela. O clássico promete ser bastante disputado e emocionante.

Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Vasco hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste sábado, às 21h45, entre Flamengo e Vasco terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo Flamengo x Vasco hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste sábado, às 21h45, entre Flamengo e Vasco terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.