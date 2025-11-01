Flamengo x Sport: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A partida entre Flamengo e Sport acontece neste sábado, 1º de novembro, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão ao vivo será pelo Sportv e Premiere.

O Flamengo ocupa a segunda posição no Campeonato Brasileiro, com 61 pontos, e está a apenas um ponto do líder Palmeiras, que entra em campo no domingo, 2, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com uma vitória em casa, o Rubro-Negro pode dormir na liderança da competição.

Por outro lado, o Sport já iniciou o planejamento para a próxima temporada, diante do iminente rebaixamento para a Série B do Brasileirão. Com apenas duas vitórias em 29 rodadas e um jejum de sete partidas, o Leão ocupa a lanterna da competição com 17 pontos.

Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Sport hoje?

A partida entre Flamengo e Sport, neste sábado, 1º de novembro, às 21h (de Brasília), será transmitida ao vivo pelo Sportv e Premiere.

Prováveis escalações de Flamengo x Sport

Flamengo:

Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl (Pulgar), De la Cruz e de Arrascaeta; Samuel Lino, Carrascal e Plata.

Técnico: Filipe Luís

Sport:

Gabriel Vasconcelos; Aderlan, João Silva, Ramon Menezes e Luan Cândido; Pedro Augusto, Sérgio Oliveira (Rivera) e Lucas Lima; Romarinho, Barletta e Derik Lacerda.

Técnico: César Lucena