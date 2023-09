Flamengo x São Paulo: que horas é a final da Copa do Brasil?

O Flamengo recebe o São Paulo neste domingo, 17, às 16h00, no estádio do Maracanã. A partida é válida pela final da Copa do Brasil.

Os clubes já se enfrentaram em duas edições da Copa do Brasil. Em 2020 nas oitavas de final e em 2022 na semifinal. O time carioca avançou em 2022, e o São Paulo em 2020.

Neste ano, os times se enfrentaram apenas uma vez, no empate em 1 a 1 pelo primeiro turno do Brasileirão. Essa partida ficou marcada pela estreia de James Rodriguez, contratação da equipe tricolor para o restante da temporada.

Veja como foi o caminho de Flamengo e São Paulo até a final

Ambos os times começaram na competição na terceira fase. Para chegar na final, o Flamengo eliminou o Maringá-PR na terceira fase, o rival Fluminense nas oitavas, o Athletico-PR nas quartas e o Grêmio na semifinal.

Já o São Paulo despachou o Ituano na terceira fase, o Sport nas oitavas, os rivais Palmeiras e Corinthians nas quartas e semi, respectivamente. Com as vitórias até a final, os times já acumularam R$ 18,7 milhões em premiações.