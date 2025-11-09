Esporte

Flamengo x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Flamengo x Santos é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 10h35.

O Flamengo e o Santos se enfrentam neste domingo, 9 de novembro, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Premiere.

Apesar de já estar garantido na final da Libertadores, o Rubro-Negro viu sua liderança no Brasileirão escapar nas últimas rodadas. A equipe comandada por Filipe Luís venceu apenas um dos últimos três jogos: foi derrotada pelo Fortaleza, goleou o Sport por 3 a 0 e empatou com o São Paulo por 2 a 2. Com 65 pontos, o Flamengo aparece na vice-liderança, três atrás do líder Palmeiras, que soma 68.

Do outro lado, o Santos chega pressionado e lutando contra o rebaixamento. O time perdeu para o Palmeiras por 2 a 0 no clássico paulista e permanece na 17ª colocação, com 33 pontos — um a menos que o Vitória, primeiro fora do Z-4. No entanto, o Peixe tem um jogo a menos que o rival baiano e precisa somar pontos no Maracanã para manter viva a esperança de permanência na elite.

Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Santos hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 18h30, entre Flamengo e Santos terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Flamengo x Santos hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes do Premiere.

Prováveis escalações de Flamengo x Santos

  • Flamengo – Técnico: Filipe Luís
    Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e De Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.
  • Santos – Técnico: Juan Pablo Vojvoda
    Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; Willian Arão e Zé Rafael; Barreal, Rollheiser e Robinho Jr. (Guilherme); Lautaro Díaz.
  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

