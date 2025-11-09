Flamengo x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Flamengo e o Santos se enfrentam neste domingo, 9 de novembro, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Premiere.

Apesar de já estar garantido na final da Libertadores, o Rubro-Negro viu sua liderança no Brasileirão escapar nas últimas rodadas. A equipe comandada por Filipe Luís venceu apenas um dos últimos três jogos: foi derrotada pelo Fortaleza, goleou o Sport por 3 a 0 e empatou com o São Paulo por 2 a 2. Com 65 pontos, o Flamengo aparece na vice-liderança, três atrás do líder Palmeiras, que soma 68.

Do outro lado, o Santos chega pressionado e lutando contra o rebaixamento. O time perdeu para o Palmeiras por 2 a 0 no clássico paulista e permanece na 17ª colocação, com 33 pontos — um a menos que o Vitória, primeiro fora do Z-4. No entanto, o Peixe tem um jogo a menos que o rival baiano e precisa somar pontos no Maracanã para manter viva a esperança de permanência na elite.

Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Santos hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 18h30, entre Flamengo e Santos terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Flamengo x Santos hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes do Premiere.

Prováveis escalações de Flamengo x Santos

Flamengo – Técnico: Filipe Luís

Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e De Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

– Técnico: Filipe Luís Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e De Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. Santos – Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; Willian Arão e Zé Rafael; Barreal, Rollheiser e Robinho Jr. (Guilherme); Lautaro Díaz.