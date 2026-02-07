Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Flamengo e Sampaio Corrêa se enfrentam neste sábado, 7, às 21h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara, fase classificatória do Campeonato Carioca. O duelo terá transmissão ao vivo no ge TV, Sportv e Premiere.

O jogo é decisivo para o Rubro-Negro, que ainda briga por uma vaga nas quartas de final do estadual. Para se classificar diretamente, o time comandado por Filipe Luís precisa vencer e torcer por ao menos um tropeço de Madureira, Boavista ou Nova Iguaçu. Em alguns desses cenários, o Flamengo também terá que tirar diferença no saldo de gols.

Caso o resultado não favoreça, o clube pode terminar fora do G8 e ser obrigado a disputar os playoffs contra o rebaixamento, cenário que pressiona ainda mais a equipe nesta reta final de fase classificatória.

Confira as prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Carrascal; Lucas Paquetá (Gonzalo Plata), Samuel Lino e Pedro

Técnico: Filipe Luís

Sampaio Corrêa: Zé Carlos; Lucas Carvalho, Lucas Marreta, Guilherme e Daniel Nunes; Pablo, Alexandre Souza, Octávio e Rodrigo Andrade; Luan Gama e Matheus Iacovelli

Técnico: Antônio Carlos Roy

Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Sampaio Corrêa hoje pelo Cariocão?

O jogo deste sábado, 7, às 21h, entre Flamengo e Sampaio Corrêa terá transmissão ao vivo no Sportv, Premiere e ge TV.

Como assistir online o jogo Flamengo x Sampaio Corrêa hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, que transmite os canais Sportv e Premiere, além do ge TV.