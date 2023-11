Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 8, às 21h30, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 33ª rodada do Brasileirão.

Após vitória de virada contra o Botafogo e manter a sequência positiva diante do Athletico PR, o Palmeiras busca sua terceira vitória consecutiva. A equipe pode assumir a liderança da competição, caso empate ou ganhe do Rubro Negro.

Do outro lado, o Flamengo, vem de vitória contra o Fortaleza fora de casa e precisa vencer novamente para alcançar o G4. A equipe carioca é a sexta colocada com 53 pontos.

No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1 no Allianz Parque.

Escalação do Flamengo contra o Palmeiras hoje

Rossi, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luis); Thiago Maia, Erick Pulgar e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro

Escalação do Palmeiras contra o Flamengo hoje

Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Palmeiras hoje pelo Brasileirão Série A

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre Flamengo e Palmeiras terá transmissão na TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo Flamengo e Palmeiras online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere nas plataformas Amazon Prime Vídeo e Globoplay.

Qual o próximo jogo do Flamengo ?

11/11 - Flamengo x Fluminense - Brasileirão Série A

Qual o próximo jogo do Palmeiras ?