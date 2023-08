Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje pela Libertadores; veja horário

Flamengo e Olímpia se enfrentam nesta quinta-feira, 3, às 21h, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pelas oitavas de final da Libertadores.

Iniciando sua caminhada na fase de mata-mata da Libertadores, o Flamengo busca com apoio do seu torcedor sair na frente do confronto. A equipe carioca se classificou em segundo no seu grupo, porém deu sorte no sorteio das oitavas.

O retrospecto da equipe em casa na Libertadores é favorável. O Flamengo é o melhor mandante da competição, desde 2019, ano em que foi campeão pela segunda vez.

Provável escalação do Flamengo contra o Olímpia

Matheus Cunha; Wesley França, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luis; Everton Ribeiro, Vitor Hugo e Gerson; Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje pela Libertadores?

O jogo desta quinta-feira, às 21h, entre Flamengo e Olímpia terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+

Como assistir o jogo do Flamengo pela Libertadores online?

Você pode assistir a partida online através do Star+

Qual é o próximo jogo do Flamengo ?

06/08 - Cuiabá x Flamengo - Brasileirão Série A

10/08 - Olímpia x Flamengo - Libertadores

