Flamengo x Ñublense hoje, veja horário e onde assistir ao vivo

Flamengo e Ñublense se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 21h30, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pelas segunda rodada da Copa Libertadores.

Após derrota para o pequeno Aucas no primeiro jogo, o Flamengo entra em campo buscando se recuperar na competição. o Rubro Negro, que assinou com o técnico Sampaoli, quer encontrar a melhor formação com as peças que possui.

A equipe conta com o retorno de Bruno Henrique, que voltou ao time na vitória contra o Coritiba e não atuava a mais de um ano. Além dele, o Mengão também conta com Gabriel Barbosa e Pedro, dupla de ataque principal do Flamengo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo e Ñublense hoje

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Flamengo e Ñublense terá transmissão ao vivo no TV Globo, ESPN e Star+.

Como assistir o jogo Flamengo e Ñublense online?

A partida será transmitida pela plataforma Star+.

Quais são os próximos jogos do Flamengo?

23/04 - Internacional x Flamengo - Campeonato Brasileiro

26/04 - Flamengo x Maringá - Copa do Brasil

