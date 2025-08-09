Flamengo x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Flamengo e o Mirassol se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O Flamengo chega pressionado para esta partida. Apesar da vitória no meio da semana diante do Atlético-MG, o time levou a pior na disputa de pênaltis e foi eliminado na Copa do Brasil. Com isso, a torcida rubro-negra começou a cobrar o título do Brasileirão nas redes sociais. A última vez que o time carioca levantou a taça dessa competição foi em 2021.

Atualmente, o Flamengo é o primeiro colocado com 37 pontos, empatado com o Cruzeiro, que está em segundo. O Mirassol, por sua vez, ocupa a quinta posição, com 28 pontos.

Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Mirassol?

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, às 18h30 (horário de Brasília).

Prováveis escalações de Flamengo x Mirassol

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Saúl e Arrascaeta; Plata, Bruno Henrique (Samuel Lino) e Pedro.

Mirassol (Técnico: Ivan Baitello)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.