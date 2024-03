Flamengo x Madureira: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Carioca

O Flamengo e Madureira se enfrentam neste sábado, 2, às 16h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela Campeonato Carioca e terá transmissão da Band, Bandsports e Canal GOAT (Youtube).

Sob o comando do técnico Tite, o Flamengo lidera de maneira invicta o Campeonato Carioca 2024, acumulando 24 pontos em 10 jogos disputados.

O confronto contra o Madureira oferece ao Flamengo a oportunidade de aumentar ainda mais sua vantagem sobre o rival Fluminense, que obteve uma vitória na última rodada do campeonato. Enquanto isso, o Fluminense tem pela frente a LDU de Quito na Recopa Sul-Americana, seguida de um confronto com o Botafogo pelo campeonato estadual de futebol.

Provável escalação do Flamengo

Rossi; Varela, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz e De Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha.

Provável escalação da Madureira