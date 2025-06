Flamengo x Fortaleza: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Flamengo e o Fortaleza se enfrentam neste domingo, 1º de junho, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Vice-líder da competição, o Flamengo busca manter o embalo sob o comando de Tite e pode até terminar a rodada na ponta da tabela, dependendo de outros resultados. Do outro lado, o Fortaleza chega com força total após poupar titulares na Sul-Americana e quer surpreender o rubro-negro em pleno Maracanã.

Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Fortaleza hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 18h30, entre Flamengo e Fortaleza terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Flamengo x Fortaleza hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje pelo Brasileirão?

Como assistir online o jogo do Flamengo hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.